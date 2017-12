Kendall e Kylie Jenner: collezione esclusiva con OVS

OVS – nota catena di abbigliamento – ha annunciato per il 2018 un’esclusiva collaborazione con le sorelle e influencer Kendall e Kylie Jenner. La collezione, che prevede sei immissioni l’anno, comprenderà capi e accessori donna con il ticketing “KENDALL+KYLIE for OVS”. La capsule sarà disponibile da marzo in una selezione di store OVS in Italia, Svizzera e Austria e online su ovs.it.

OVS ha intrapreso da tempo un percorso creativo e qualitativo con l’obiettivo di accrescere l’appeal del brand e della sua immagine con uno sguardo sempre più attento al mercato internazionale. Negli ultimi anni OVS ha lavorato a stretto contatto con protagonisti del mondo della moda, tra cui Elio Fiorucci, Costume National, Matthew Williamson, Kristina Ti, Alberto Aspesi e Jean Paul Gaultier.

Non rimane quindi che attendere la primavera per acquistare i capi dell’esclusiva collezione firmata dalle due sorelle nonché influencer tra le più celebri del mondo, Kendall e Kylie Jenner.