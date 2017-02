Keith Haring Milano 2017 a Palazzo Reale ma non solo: le migliori mostre in arrivo nel capoluogo lombardo

Apre oggi al pubblico la mostra “Keith Haring. About Art” allestita al Palazzo Reale: visitabile sino al 18 giugno 2017, l’esposizione proporrà al pubblico 110 opere, molte delle quali di dimensioni monumentali e alcune di esse inedite o mai esposte in Italia. Keith Haring ma non solo: ecco tutte le migliori mostre in arrivo a Milano in questo 2017.

La mostra allestita al Palazzo Reale di Milano dal titolo “Keith Haring. About Art” ruota attorno ad un nuovo assunto critico: la lettura retrospettiva dell’opera di Haring non è corretta se non è vista anche alla luce della storia delle arti che egli ha compreso e collocato al centro del suo lavoro, assimilandola fino a integrarla esplicitamente nei suoi dipinti e costruendo in questo modo la parte più significativa della sua ricerca estetica. Ecco allora che in mostra sarà possibile ammirare, oltre alle opere di Keith Haring, anche alcuni dei più grandi capolavori del passato (ma non solo) al quale l’artista si è ispirato. Tra questi, anche opere realizzate da Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Paul Klee per il Novecento, ma anche i calchi della Colonna Traiana, le maschere delle culture del Pacifico, i dipinti del Rinascimento italiano e altre. Per info: www.mostraharing.it.

A Milano non solo la mostra di Keith Haring al Palazzo Reale: l’8 marzo aprirà infatti anche l’esposizione dal titolo “Manet e la Parigi moderna” mentre il 15 marzo sarà la volta di Kandisnky al Mudec – Museo delle culture. Nella stessa location, prima della fine dell’anno, verrà organizzato anche un tributo speciale a Frida Kahlo. A settembre, invece, al Palazzo Reale di Milano aprirà una delle mostre italiane più attese del 2017 dal titolo “Dentro Caravaggio”.

Credit: Keith Haring, Untitled, 10 gennaio 1982, inchiostro e olio su legno, 31 x 425 cm, Ginevra, BvB Collection

© Keith Haring Foundation