La cantante Kehlani lo scorso autunno ha annunciato su Instagram di essere incinta, in un post cancellato in seguito, tramite una foto che mostrava il suo pancione di quattro mesi. Da allora ha condiviso diversi post che documentano la sua gravidanza, sebbene in linea di massima, confrontandola con altre celebrities, abbia mantenuto un profilo basso e piuttosto discreto.

Aris Jerome e gli scatti per Kehlani

Mentre la data di scadenza si avvicina, però, Kehlani sembra sempre più a suo agio nel fornire ai suoi followers alcuni scorci intimi sulla sua gravidanza. Kehlani ha pubblicato una serie di scatti che mostrano a tutti, con orgoglio, la sua pancia in crescita ed un approccio alla maternità tutto personale. Da qui la decisione di dedicare un intero shooting ad essa, servendosi del suo amico fotografo, Aris Jerome.

«All’inizio di quest’anno mi aveva detto che non aveva ancora avuto un servizio fotografico per la sua gravidanza, quindi ci siamo concentrati per il giorno successivo» ha detto Jerome a Vogue in una e-mail.

Il servizio fotografico di Jerome e Kehlani ha avuto luogo presso la casa della stessa Kehlani usando il suo reale guardaroba; niente stylist dunque per la cantante R&B, che ha provveduto da sé anche al makeup ed alla messa in piega dei capelli. La serie di scatti presenta tre look seducenti, discreti e raffinati ma potenti.

Sono quattro le location dello shooting. Nella prima fotografia, ambientata in camera da letto, si presenta a gambe incrociate, come in una posa di yoga, sul proprio letto, una foto che ha del mistico e che la fa risaltare come una divinità bohémien, grazie ad un completo color rame in seta, formato da un crop top incrociato sul davanti che le lascia scoperto il pancione ed entrambe le spalle, svelando la fitta trama dei tatuaggi che le scorrono dal collo alla punta delle dita.

Il secondo scatto è realizzato in bagno e lo si intuisce dalle piastrelle tipiche che le fungono da sfondo. In questa immagine Khelani è ritratta in maniera più semplice rispetto alla precedente, un blazer semi trasparente color salvia dalle linee piuttosto formali, spalancato su un reggiseno basic di colore nero. La raffigura en plein air il terzo ed ultimo scatto di Jerome, con alle spalle un muro di mattoni e degli alberi di limone, avvolta in un mantello bianco di cui si intuisce il tessuto particolarmente leggero, drappeggiato sulle spalle ed aperto sul davanti che lascia intravedere una candida fascia bianca che le avvolge il seno.

Khelani e il papà della bambina

«Sono stata sempre molto aperta con tutti voi sulle mie avventure e sui miei obiettivi personali… questa è stata la cosa più difficile da nascondere!», scrive sul proprio profilo di Instagram. «Chi mi conosce sa che sogno di diventare mamma da quando ero molto piccola. Quando mi chiedevano cosa volevo nella vita, la risposta era sempre una famiglia felice e in salute».

Sul papà della bambina la star non rivela troppi dettagli, ma è una persona di cui si fida ciecamente. «È un partner straordinario a cui affiderei la mia vita», continua Kelhani, toccando poi un tema difficile. «Ho avuto un’esperienza traumatica che mi ha causato un certo timore ad interagire con gli uomini. Racconterò la storia quando sarà il momento».

Mesi fa la star di Keep On si è aperta con i fan anche per quanto riguarda la propria sessualità. «Visto che me lo chiedete in continuazione, io sono “queer”», ha scritto su Twitter. «Non sono bisessuale, non sono etero. Mi attraggono le donne e gli uomini. In particolare mi attraggono i ragazzi queer, di genere non binario e trans. Intersessuali e le persone pansessuali. Le persone che mi attraggono di meno sono gli uomini eterosessuali. Sì, siete adorabili alle volte, ma i ragazzi bisessuali sono davvero dei doni degli dei!».