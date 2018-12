Kate e William: ecco la nuova foto di famiglia per gli auguri di Natale

Il Natale è alle porte e ogni anno puntualmente il popolo britannico – e diciamo pure quello di tutto il mondo – aspetta con impazienza quelle che sono state ribattezzate le «Royal Christmas Cards». Si tratta della foto di auguri natalizi della famiglia reale inglese. Un appuntamento imperdibile, molto sentito, quanto atteso. Inutile dire che lo scatto in questione ha fatto il giro del pianeta ed è stato già pubblicato su diversi tabloid.

Ad aprire le danze i duchi di Cambridge, coppia molto amata dai sudditi, anche se ad onor del vero bisogna dire che quest’anno i due hanno dovuto cedere il passo alla neocoppia di sposi Meghan e Harry, che li ha messi leggermente in ombra. Ad ogni modo, nonostante le malelingue sempre all’opera, William e Kate, più uniti che mai, sono stati allietati dalla nascita del principino Louis, che nella foto appare sorridente in braccio alla sua radiosa mamma. Maglioncino azzurro per lui e pantalone blu. Si appoggiano invece a papà William gli altri due figli della coppia: George, che fa letteralmente impazzire i social per le sue smorfie, e la piccola Charlotte, di cui proprio in questi giorni è stata rivelata la sua più grande passione: le perline. Per i due bambini look molto british, decisamente eleganti. A fare effetto proprio il cardigan indossato da entrambi, che fa molto «made in England». William e Kate hanno optato per un outfit molto casual: camicia sotto, maglioncino e jeans per lei, camicia a quadri e pantalone blu per lui. A vederli così sembrano una famiglia qualunque, normalissima. L’atmosfera pare infatti parecchio rilassata: lo scatto non tradisce alcun malumore. Sembra proprio la classica famiglia felice in campagna. In realtà, a fare da sfondo non è un posto qualunque, ma il giardino di Anmer Hall, la residenza nel Norfolk, regalo di sua Maestà per le nozze. Ad aver avuto il privilegio di immortalare la royal familiy Matt Porteous.

Decisamente più glamour lo scatto scelto dalla neocoppia reale composta da Harry e Meghan. I due hanno, infatti, deciso di usare come Christmas card una foto di Chris Allerton in bianco e nero del ricevimento di nozze a Frogmore. Non manca poi la Christmas Card di Carlo e Camilla, che hanno optato per un’immagine che li vede occhi negli occhi su una panchina. Una foto forse un po’ troppo romantica … Piacerà al popolo britannico?