Kate Moss sorella: Lottie è bellissima – buon sangue non mente! – è sufficiente ammirare gli scatti sexy della giovane modella e sorella minore di Kate per capire di cosa stiamo parlando. I follower su Instagram hanno accolto di buon grado le foto in costume in cui la sensuale Lottie mette in mostra la sua avvenenza al sole dei Caraibi.

Vent’anni, viso acqua e sapone, l’aria da bambina e delle sinuosità da cardiopalma. Una bellezza disarmante, la sua, che nella sua semplicità nasconde anche tanta raffinatezza. Canoni estetici con i quali la sorella famosa ha deliziato il mondo per anni ed anni, dominando le prime pagine dei giornali di moda e calcando le passerelle più famose del globo. Occhi cerulei e capelli castani, lunghi e ondulati, la giovane Lottie ha deciso di seguire le orme della sorella maggiore. In visibilio i suoi follower grazie ad alcuni scatti molto sexy realizzati alle Barbados.

La modella è sulla spiaggia di Saint James, e si mostra in topless di spalle, mettendo in risalto il lato b a mandolino. Insieme a Emily Blackwell, alle Barbados, la sorellina di Kate ha mostrato tutti i suoi tatuaggi, un fisico molto bello e genuino e un lato perfetto. Decisamente molto più magra e spigolosa di lei, la giovane Kate, prima figlia di Peter Moss, dice di “non essere gelosa della sorella”, la quale ha già lavorato in campagne pubblicitarie per grandi brand come Chanel, Bulgari e Calvin Klein, come fece sua sorella oltre 20 anni fa. Insomma, la sexy Lottie promette molto, molto bene! La piccola Moss è anche molto attiva sui social network dove conta numerosissimi follower. Si mostra in queste foto baciata dal sole e immersa nel verde e nei fiori, le sue vacanze ai Caraibi sono diventate presto social per via della pubblicazione di questi scatti.