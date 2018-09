Quando all’inizio della sua carriera Kate Moss mostrò il seno si sentì sotto pressione: “Sì, è capitato all’inizio. Ho lavorato con un’artista chiamata Corinne Day e a lei piaceva fotografarmi sempre in topless. Invece a me non piaceva affatto”, ha detto la ex modella. “Non devono farlo se non si sentono a loro agio. Non permetterei a mia figlia di farlo”, ha detto poi rivolgendosi alle giovani modelle in erba. La piccola Moss, Lila Grace, non è proprio estranea al mondo della moda, tanto che il suo debutto in passerella risale allo scorso anno. “La sosterrò ovviamente. Sarò il suo manager. E la sua mamma. Se vuole, la sosterrò in qualsiasi cosa lei voglia fare”, ha rivelato la bella Kate, che ha sottolineato quanto sia speciale il suo rapporto con lei.

