Kate Middleton verde di gelosia: il gesto che ha fatto discutere la stampa

Anche la Duchessa di Cambridge, la bella Kate Middleton, soffrirebbe di un sentimento che poco onorerebbe il suo ruolo reale: invidia. Secondo i media britannici la gelosia che Kate avrebbe sviluppato nei confronti di Sofia di Svezia sarebbe legata non soltanto alla popolarità che sta ottenendo in questo periodo la rivale, ma anche per la sua storia d’amore. Pare infatti che la relazione tra Sofia e il principe Carlo Filippo di Svezia sarebbe al top.

Lo stesso non si può dire del rapporto tra Kate e William, dopo essere stato paparazzato in Svizzera in compagnia di amici e una bionda intento a divertisti senza la moglie, pare che anche la sua riluttanza nell’indossare la fede nuziale innervosisca non poco la Duchessa. La bella Middleton ha dato forfait alle cerimonie a cui era stata invitata dai principi scandinavi. E non sarebbero soltanto loro ad innervosirla.

La principessa Mary di Danimarca, alla quale il marito il principe Federico ha deciso di donare un’isola dal valore di 10milioni di dollari per festeggiare i suoi 45 anni, avrebbe con questo dono incredibile mortificato nel confronto il compleanno di Kate, passato del tutto inosservato e privo di doni reali.