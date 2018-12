Kate Middleton rivela la nuova passione della piccola Charlotte: un segreto le accomuna

Piccoli reali crescono … Charlotte, 3 anni compiuti, si diverte a giocare con il fratello George, che ama molto dare la caccia ai ragni nei giardini di Kensington Palace e correre nei corridoi del palazzo. Tuttavia, la bambina coltiva una passione segreta: non si tratta di bambole, ma delle perline. Secondo quanto riportato da mamma Kate, la piccola passerebbe interi pomeriggi ad infilare proprio perline. La duchessa di Cambridge le starebbe accanto, viceversa il padre William sarebbe negato per i lavori manuali.

In occasione della visita di martedì 10 dicembre all’Evelina Children’s Hospital di Londra, dove è andata insieme al marito, Kate Middleton ha raccontato della passione del momento della piccola Charlotte. Si sa che certi giochi possono durare anche poco per i bambini, ma al momento la bimba pare non avere occhi per altro. Kate ha parlato del nuovo hobby della figlia mentre giocava con i piccoli pazienti dell’ospedale londinese. Ad ascoltare, divertito, senza fare alcunché, perché poco incline alle attività manuali, William, futuro re d’Inghilterra. Questi non è stato, infatti, in grado di portare a termine alcun lavoretto di Natale: «Mio figlio sa che in questo genere di cose sono inutile, è Kate quella creativa!», ha confessato con ironia il duca. La visita all’ospedale pediatrico di Londra è stato soltanto uno dei tanti impegni in agenda che la coppia dovrà affrontare durante le vacanze di Natale. Solo qualche giorno fa, William e Kate avevano fatto gli onori di casa a Kensington Palace, dove si è tenuto un ricevimento per le famiglie dei militari impegnati in missioni fuori dal paese.

Dove trascorreranno il 25 dicembre? Ovviamente a Sandringham, come da tradizione. È qui che la sovrana ama trascorrere le da sempre le festività assieme ai suoi cari. Malumori in casa Windsor? Beh, sembra che nonostante le tensioni tra Kate, William, Harry e Meghan la famiglia vivrà il Natale assieme.