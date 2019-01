Kate Middleton rifatta. Ebbene sì! anche la duchessa di Cambridge, nonché moglie del principe William d’Inghilterra, sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica. Secondo rumors delle ultime ore che stanno facendo il giro del mondo, infatti, la bella Kate per tre volte avrebbe ceduto alla tentazione del ‘ritocchino’. Alla luce di quanto riferito al tabloid britannico Ok! Magazine da un anonimo chirurgo (che avrebbe collaborato ai presunti interventi di cui sopra), la Duchessa di Cambridge si sarebbe sottoposta a due rinoplastiche: una nel 2005 – “come regalo di laurea” e la seconda nel 2011, per degli “aggiustamenti che hanno fatto la differenza sul suo viso”.

Il chirurgo estetico ha anche aggiunto che Kate – madre di George, Charlotte e Louis – si sarebbe rifatta (risollevato, per l’esattezza) il seno dopo la nascita dei primi due figli. Bella, sempre elegante e di gran classe, Kate Middleton non perde la sua sobrietà nei modi di fare e di vestirsi. Look raffinati e conformi al protocollo reale, la Duchessa da subito è entrata nelle grazie della Regina Elisabetta, conquistando anche il popolo britannico.

La sua una bellezza acqua e sapone. Kate porta i capelli al naturale, castani, lunghi e morbidi. Non ha mai stravolto il suo look, talvolta li raccoglie ma sempre rimanendo ‘nei canoni’, mostrandosi come siamo stati sempre abituati a vederla. Tuttavia chi pensava che il suo aspetto fosse stato quello di sempre in realtà si sbagliava. Se infatti le indiscrezioni di queste ore trovassero conferma, significherebbe che anche la bella Kate avrebbe modificato il suo aspetto. In effetti osservando attentamente le foto a confronto prima/dopo il suo naso anni fa era un po’ più tondo e pronunciando. Oggi invece è perfetto per il suo viso, in totale armonia con i lineamenti del viso.