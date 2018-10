Kate Middleton e il principe William: clamorosa rivelazione sulla coppia, risalente al periodo che precedette le nozze, quando i due si lasciarono. Si torna infatti a parlare della duchessa di Cambridge dopo la spiacevole indiscrezione apparsa sul libro Game of Crowns – Elizabeth, Camilla, Kate and the throne, appena uscito in Gran Bretagna per Simon&Schuster, scritto dal giornalista del NYT Christopher Andersen, secondo cui Camilla non avrebbe voluto a corte la Middleton perché a suo dire avrebbe rischiato di infangare la corona inglese.

Ebbene, pare che il principe William lasciò Kate per telefono: “Non possiamo andare avanti, non funzionerà e non sarebbe giusto per te”. Queste le parole che il futuro marito le avrebbe pronunciato al telefono all’epoca in cui si separarono. Un modo codardo di troncare una relazione seria, ma tant’è. All’epoca dei fatti lui e Kate erano poco più che ventenni e il principe non avrebbe avuto nemmeno la decenza di incontrarla di persona per dirle quelle sconcertanti parole.

A rivelarlo è Christopher Andersen, esperto della famiglia reale, nel libro “William & Kate. Una storia d’amore regale”. Sembra che William all’epoca – era il 2007 – cercò consigli da papà Carlo e dalla reale nonna Elisabetta ed entrambi gli dissero di non affrettare i tempi. La rottura del fidanzamento, oltre a fare scalpore, fu un brutto colpo per Kate Middleton, raggiunta da quella brutta telefonata mentre era al lavoro. Vuole il gossip di queste ore che l’allora giovanissima Kate facesse tesoro dei consigli di sua madre: reagisci, fatti bella, esci e distraiti. Anche se afflitta dal duro colpo subito, secondo lo scoop che in queste ore sta facendo il giro del mondo, Kate fece propri così. Si diede alla pazza gioia finendo su tutti i rotocalchi immortalata in tutti i locali più trendy di Londra e di Ibiza. Nel 2011 convolò a nozze con il Principe: evidentemente la sua tattica si dimostrò più che efficace!

