Kate Middleton news: la Duchessa insieme al Principe William sui campi dell’Aston Villa

Kate Middleton e il Principe William non smettono di stupire i propri fan. I due sono infatti apparsi in un look sportivo e casual sui campi dell’Aston Villa, squadra di calcio della città di Birmingham. La coppia reale – in visita nella città – ha potuto così incontrare gli allenatori del club sportivo.

Nati entrambi poco tempo dopo che l’Aston Villa vinse la Coppa dei Campioni del 1982, Kate Middleton e il Principe William d’Inghilterra sembrano aver trovato particolarmente divertente ed appassionante la visita nei luoghi degli allenamenti della squadra di calcio di Birmingham. L’attenzione dei paparazzi, ovviamente, era tutta concentrata sulla Duchessa di Cambridge: la giovane – in abiti sportivi neri – in più di un occasione è riuscita a far vedere distintamente il pancino che sta crescendo.

The Duke and Duchess then visited @avfcofficial to drop in on a Coach Core training session happening there. The Royal Foundation, of The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry, created Coach Core back in 2012 after the London Olympics showed the transformative effect that sport can have on people and their communities. The Programme now runs across the country giving 16-24 year olds the chance to become the next generation of inspirational coaches. Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: 22 Nov 2017 alle ore 10:33 PST

Per chi non lo sapesse, Kate Middleton è in attesa del terzo Royal Baby che – almeno stando alle indiscrezioni – dovrebbe nascere ad aprile 2018. Gli ultimi rumors, però, parlano addirittura di due gemelline: inutile dire che sarebbe una bellissima notizia per tutti i fan della coppia ma anche per la famiglia reale.