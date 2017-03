Kate Middleton messa all’angolo dalla sorella Pippa: non farà da testimone al suo matrimonio

Correva l’anno 2011, Pippa Middleton reggeva il velo della sorella Kate, neosposa del Principe d’Inghilterra William. Pippa sedusse la stampa e catalizzò l’attenzione su di sé grazie al suo abito bianco attillato che valorizzava le sue forme. Ora che la sorellina potrebbe restituire il favore, essendo prossima alle nozze, l’etichetta sconsiglia di lasciare spazio a Kate.

Il 20 maggio Pippa guadagnerà l’altare sposando il finanziere Jamie Matthews e dovrà trovarsi una testimone diversa dalla sorella maggiore. A spiegare l’etichetta è l’esperta in materia Judy Wade: “Kate potrebbe scalzare sua sorella. Si tratta di una situazione davvero spinosa per Pippa. Vuole sua sorella al suo fianco, ma al contempo la presenza di Kate è un pericolo. Qualora invece Kate decida di andare sono sicuro che tenterà in tutti i modi di rimanere sullo sfondo“.

Medesimo destino era toccato a Lady D quando, nel 1986, rinunciò a fare da testimone alle nozze tra il principe Andrew e Sarah Ferguson per non oscurare la promessa sposa. Il rovescio della medaglia dell’incredibile popolarità acquisita serve il conto alla bella Kate.