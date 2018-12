Kate Middleton: il marito William non porta mai la fede nuziale al dito, che succede?

Il principe William d’Inghilterra e la fede nuziale: una curiosità sul marito Kate Middleton sta rimbalzando in queste ore da un giornale di gossip all’altro. Riguarda la sua abitudine di non indossare mai l’anello nuziale al dito. Da sette anni e mezzo a questa parte non porta la fede, perché? Il Principe Harry, suo fratello, convolato a nozze lo scorso 18 maggio con l’ex attrice statunitense Meghan Markle, invece non se ne separa mai.

Contrariamente a quanto sembra, è il piccolo dei Windsor ad avere infranto il protocollo reale. Da tradizione, infatti, gli eredi al trono della royal family non indossano l’anello nuziale: da papà Carlo d’Inghilterra al loro nonno Filippo. Come spiega Nicky Swift, quindi, è proprio nell’etichetta reale la spiegazione di questo piccolo mistero. Esiste tuttavia anche una seconda motivazione. Come riporta Hello, infatti, il Duca di Cambridge avrebbe una allergia ai gioielli. A pochi giorni dal matrimonio con Kate Middleton, inoltre, William annunciò pubblicamente che non avrebbe avuto intenzione di indossare la fede nuziale attraverso un comunicato ufficiale diramato da St.James Palace, nel quale veniva altresì specificata la fattura dell’anello della sposa, realizzato con l’oro proveniente dalle miniere di Clogau nel nord-ovest del Galles e da cui sono state forgiate le fedi di tutte le donne reali, dalla Regina a Lady Diana.

Come riporta il Daily Mail, il Principe William meditò a lungo sul da farsi, prima di decidere di non indossare l’anello. “Dipende semplicemente dalle preferenze personali”, si legge sul tabloid. Vista la sua irreprensibile condotta coniugale, tuttavia, nessuno mai ha messo in dubbio la serietà della sua promessa d’amore a Kate, nonostante l’assenza della fede nel suo dito. Ultimamente la royal family è nell’occhio del ciclone per dei rumors secondo cui il principe William e Kate Middleton di recente avrebbero attraversato un periodo piuttosto turbolento …