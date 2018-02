Kate Middleton: look impeccabile in occasione della cena di gala ad Oslo

Come annunciato mesi fa, Kate Middleton e il Principe William hanno intrapreso l’ultimo viaggio istituzionale prima della nascita del terzo Royal Baby. In particolare, in questi giorni i coniugi reali hanno dapprima visitato la Svezia dove – oltre all’incontro con i reali del Paese – hanno anche preso parte ad una breve partita di hockey su viaggio.

Ebbene sì, nonostante la gravidanza, Kate Middleton è riuscita a divertirsi e a sorprendere tutti i suoi fan. La vera sorpresa, però, è avvenuta ieri sera quando la Duchessa di Cambridge si è presentata alla cena di gala organizzata ad Oslo, in Norvegia, con un abito principesco color cipria, impreziosito da ricami color argento e dai gioielli che un tempo indossò Diana Spencer – la suocera – in occasione del matrimonio con il Principe Carlo.

Oltre a brindare rigorosamente ad acqua, Kate Middleton ha sfoggiato i suoi migliori sorrisi resi ancora più ammaglianti dall’abito color rosa cipria. Nella stessa giornata, ma in occasioni e Paesi diversi, anche Meghan Marke – futura sposa del Principe Harry – è apparsa in occasione di una nuova uscita ufficiale. Per lei niente abito lungo però bensì un ben più casual tailleur nero con camicia bianca.