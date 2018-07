Kate Middleton per la finale di Wimbledon: look griffato e molto costoso (FOTO). Di solito accusata di 'riciclare' abiti economici, stavolta la duchessa di Cambridge non ha badato a spese!

Celebrità 9 Kate Middleton, la duchessa di Cambridge alla finale di Wimbledon vinta dal campione di tennis serbo, Novak Djokovic, insieme al marito, il principe William, e alla premier Theresa May. Già presente per la finale femminile giocata il 14 luglio, insieme alla cognata Meghan Markle, amica della finalista Serena Williams, Kate ieri si è presentata con indosso un abito giallo e ha ammirato i colpi del nuovo campione di Wimbledon, Novak Djokovic. Look essenziale, com’è nel suo stile sobrio e nel contempo elegante ed impeccabile, la duchessa di Cambridge ha avuto al suo fianco anche il marito. Un mach, quello della finale del prestigioso torneo di tennis vinto da Novak Djokovic in tre set sul sudafricano Kevin Anderson, con il punteggio di 6-2 6-2 7-6, poco equilibrato e quasi interamente dominato da Djokovic, che tuttavia sembra aver interessato e divertito la bella Kate. E‘ stato il secondo pomeriggio consecutivo per Kate Middleton sul campo centrale di Wimbledon dopo aver assistito al match tra Serena Williams e Angelique Kerber, in compagnia della neo-sposa e cognata, Meghan Markle.

Kate Middleton: il look scelto per la finale di Wimbledon

Kate Middleton per la finale di Wimbledon, ieri 15 luglio ha sfoggiato un abito giallo firmato Dolce & Gabbana. La moglie del principe William ha scelto dunque un marchio italiano, affiancata sugli spalti dall’elegantissimo marito. Il vestito indossato da Kate era perfetto per l’occasione; i capelli sciolti, e un look essenziale completato da occhiali da sole e borsa rosa, sempre firmata D&G. E se solitamente è Meghan quella più attenta al look, che mai usa gli stessi abiti per le occasioni pubbliche ufficiali, Kate invece non è così maniaca dell’immagine e capita spesso di vederla ‘riciclare’ abiti già indossati in precedenza e non sempre costosi. Parsimoniosa, preferisce non spendere tanto e anche per i suoi figli opta spesso per capi di abbigliamento alla portata di tutti. Ieri invece ha indossato un abito D&G dal costo di oltre 1000 sterline.

Kate Middleton look costoso per la finale di Wimbledon

La Duchessa, insomma, stavolta non ha badato a spese. Pare che anche la borsa di Kate valga 1000 sterline o giù di lì, look griffato e di valore completato dal bellissimo orologio Cartier che la duchessa sfoggia molto spesso al polso. Ecco una sequenza di scatti che immortalano la bella Duchessa, sobria ed elegante: