Kate Middleton incinta, ultime notizie: il Royal Baby nascerà ad aprile 2018

La famiglia reale inglese continua ad essere grande protagonista del gossip internazionale. Dopo i rumors su di un possibile matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle, l’attenzione si è di nuovo spostata su Kate Middleton e sulla sua terza gravidanza.

Dopo alcuni mesi di assenza – dovuti principalmente alle fortissime nausee – la Duchessa di Cambridge sembra essere ora più in forma che mai. Dopo il primo evento ufficiale con il “pancino” tenutosi a Buckingham Palace, Kate Middleton è apparsa pochi giorni fa alla stazione di Puddington. Lì, insieme al Principe William, la Duchessa è stata immortalata anche in un simpatico ballo con l’orsetto Paddington, uno dei personaggi più celebri tra i bambini inglesi nonché mascotte della stazione stessa.

La gravidanza del terzogenito della coppia formata da Kate Middleton e il Principe William sembra quindi andare a gonfie vele tanto che, oramai, si conosce anche con sicurezza la data della nascita del Royal Baby. Il bebè dovrebbe infatti nascere ad aprile 2018: nonostante questo, però, la Duchessa di Cambridge parteciperà – durante i primi mesi dell’anno – a due viaggi istituzionali, uno in Svezia ed uno in Norvegia. Buone notizie insomma per tutti coloro che non vedono l’ora di ammirare il terzogenito della famiglia anche se, come tradizione, il sesso e il nome del bambino si sapranno solamente dopo la nascita. Il gossip, però, non si ferma e come sempre è già partito il “toto-nome”…