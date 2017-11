Kate Middleton incinta del terzo figlio: vestitino corto e pancino in vista durante la sua ultima uscita pubblica

Dopo il lungo periodo di fermo forzato a causa delle forti nausee, Kate Middleton sembra essere più in forma che mai. Oramai superato il terzo mese di gravidanza, la Duchessa di Cambridge è apparsa ieri più in forma che mai durante l’evento annuale Place2Be.

Kate Middleton – sposa del Principe William d’Inghilterra – continua a sorprendere. Dopo lunghi mesi passati a letto a causa dell’ipermesi gravidica – disturbo che l’ha costretta ad annullare numerosi impegni ufficiali – è ora tornata più in forma che mai. In particolare, durante l’ultimo evento londinese è apparsa radiosa in un vestitino corto color borgogna che lasciava intravedere il pancino.

Per chi ancora non lo sapesse, Kate Middleton – già mamma di George Alexander Louis e Charlotte Elizabeth Diana, rispettivamente di quattro e due anni – aspetta ora il terzogenito del Principe William. La nascita del Royal Baby è attesa per il mese di aprile 2018 ma, sino ad allora, il calendario di eventi per la Duchessa è fitto di eventi importanti: ad inizio del 2018, Kate e William hanno in programma un viaggio ufficiale in Svezia e Norvegia.