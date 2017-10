Kate Middleton incinta del terzo figlio: prima uscita ufficiale dopo l’annuncio della gravidanza

Nonostante i problemi e i malesseri dovuti alla gravidanza, Kate Middleton è apparsa più bella che mai durante la sua prima uscita pubblica dopo l’annuncio della terza gravidanza. La Duchessa di Cambridge, incinta del terzo figlio, ha infatti presenziato – insieme al marito, il Principe William, e al fratello Harry – alla cerimonia che si è tenuta a Buckingam Palace in occasione della Giornata internazionale della salute mentale.

Kate Middleton, in perfetta forma e con il pancino che inizia ad intravedersi, si è presentata in un elegante abito azzurro in pizzo, con dei delicati nastrini neri a decorarlo e a trasformarlo nello stile “bon ton” tanto amato dalla Duchessa di Cambridge. Nonostante l’ipermesi gravidica, Kate Middleton sembra quindi essere più radiosa che mai durante l’attesa del suo terzo figlio del quale, ricordiamo, non si conosce ancora né il sesso né ovviamente il nome.

The Duchess of Cambridge also met guests, many of whom have been working in the mental health sector for years. The reception recognises the progress of these organisations who are determined to raise awareness of mental health issues. #WorldMentalHealthDay Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: 10 Ott 2017 alle ore 12:17 PDT



Per tutti coloro che si fossero persi l’annuncio ufficiale, ricordiamo che il 4 settembre scorso, un annuncio ufficiale postato sui social si scusava della mancata presenza di Kate Middleton ad un evento ufficiale recitando “La Regina e i membri di entrambe le famiglie sono felicissimi per questa notizia. Come successo nelle precedenti due gravidanze, la duchessa soffre di iperemesi gravidica. Sua altezza reale non porterà avanti l’impegno previsto per oggi all’Hornsey Road Children’d Centre di Londra. La duchessa viene curata a Kensington Palace”.

Photo Credit: Screenshot by Kensington Palace/Instagram