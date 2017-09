Kate Middleton incinta del terzo figlio: ma sarà maschio o femmina? La Regina potrebbe aver svelato il segreto…

Kate Middleton è incinta del terzo figlio: l’annuncio ufficiale – condiviso sui profili social di Kensington Palace – è arrivato poco più di una settimana fa ma, già in queste ore, sui tabloid impazzano le notizie inerenti il sesso del terzogenito della coppia reale. Secondo alcuni, infatti, la Regina Elisabetta potrebbe aver involontariamente (o forse no?) svelato se il nascituro sarà maschio o femmina…

“The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child”: con queste parole e con una foto, Kensington Palace annunciava su Instagram la terza gravidanza per Kate Middleton. Su Facebook e Twitter, invece, gli addetti stampa della famiglia reale inglese hanno anche spiegato che la Duchessa di Cambridge soffre di acute nausee mattutine che le hanno impedito di presenziare ad un evento in calendario. Ovviamente, la notizia della terza gravidanza ha fatto il giro del mondo: in poche ore, infatti, tutti i giornali e tabloid hanno riportato il lieto evento.

Nelle stesse ore, però, un dubbio è iniziato a riecheggiare nella testa dei fan della coppia reale formata da William d’Inghilterra e Kate Middleton. Il terzo figlio dei Duchi di Cambridge sarà maschio o femmina? Sebbene per ora non sia stato rilasciato alcun comunicato ufficiale, c’è già chi dice di aver capito tutto grazie ad un dettaglio lasciato trapelare dalla Regina Elisabetta in persona. La monarca, infatti, durante l’inaugurazione del Queensferry Crossing – avvenuta il giorno dopo l’annuncio – indossava un elegantissimo completo color azzurro. E’ stato davvero un caso? Per molti non sarebbe affatto una coincidenza, bensì la conferma che Kate Middleton aspetterebbe il suo secondo figlio maschio.