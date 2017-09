Kate Middleton incinta del terzo figlio: i nomi favoriti per il Royal Baby

Kate Middleton è incinta del terzo figlio: ad annunciarlo è stato il profilo social di Kensington Palace oramai due settimane fa. In queste ultime ore – tra le preoccupazioni per l’eccessiva magrezza della Duchessa di Cambridge e i rumors inerenti il sesso del nascituro – sono molti anche coloro che si sono dati al toto-nome. Come si chiamerà quindi il terzogenito del Principe William?

Quest’oggi, in particolare, vi esponiamo il parere del bookmaker britannico Stanleybet. La compagnia leader in scommesse ha reso che, se le quote sul sesso del bambino sono in parità, sono invece quattro i nomi più quotati per il Royal Baby: in questa rosa ci sono nomi già sentiti ma anche del tutto inediti. In particolare, secondo Stanleybet i favoriti sarebbero Alice, Arthur, Victoria ed Henry. Ovviamente, tutti questi nomi sono stati (e sono ancora oggi) delle icone storiche della Famiglia Reale inglese: ricordiamo infatti che Kate Middleton e il Principe William dovranno scegliere un nome in perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità, così come hanno fatto precedentemente con George e Charlotte.

Ma oltre alla rosa dei “magnifici quattro”, Stanleybet ha individuato altri nomi per il Royal Baby in arrivo. Tra questi, al secondo posto per preferenze troviamo Mary, Albert, Grace, Frederick e Alexandra; al terzo posto, invece, Olivia, Alexander, James e Philip. Quarto ed ultimi posto per Edward e Diana. Non rimane quindi che attendere la nascita del Royal Baby per scoprire se, tra questi, c’è anche il nome del terzogenito del Principe William e di Kate Middleton.