Kate Middleton incinta del terzo figlio: dal nome del Royal Baby alle tensioni a corte, le ultime news

Kate Middleton continua a far parlare di sé. Dopo l’annuncio della sua terza gravidanza – fatto circolare sui social dal profilo ufficiale di Kensington Palace – la Duchessa di Cambridge continua a far discutere i tabloid di tutto il mondo. Nelle ultime ore, infatti, sono in molti quelli che si domandano quale sarà il sesso de futuro nascituro ma anche quale il nome… Non solo, però: sembra che la mogli del Principe William stia consigliando la Regina Elisabetta per evitare scandali a corte.

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono in attesa del loro terzo figlio. Dopo i rumors sul sesso, però, nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le ipotesi su quello che sarà il nome del Royal Baby. L’esperto Christian Turner – intervistato da “Hello! Magazine” – ha infatti precisato che i due reali dovranno attenersi a regole molto ferree: il nascituro dovrà avere un nome tradizionale per la famiglia reale ma anche abbastanza orecchiabile e moderno da risultare piacevole al popolo. Le indiscrezioni, comunque, non finiscono qui: le ipotesi, infatti, prevedono che il nome possa essere Alice o Arthur.

Kate Middleton – che per molti prenderà la decisione di partorire in casa – sarebbe però anche nell’occhio del ciclone per via della situazione presente attualmente alla corte inglese. La “mela della discordia” è ora in mano al Principe Harry: la Duchessa di Cambridge, almeno stando ai rumors, sarebbe particolarmente preoccupata dal rapporto tra il secondogenito di Diana e Meghan Markle che – visto il recente incontro con la Regina Elisabetta – potrebbe a breve diventare un matrimonio.