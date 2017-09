Kate Middleton incinta del terzo figlio: annuncio ufficiale di Kensington Palace

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, ora è ufficiale: Kate Middleton è incinta del terzo figlio. Ad annunciarlo non sono i tabloid britannici bensì lo stesso Kensington Palace che, attraverso l’account Twitter ufficiale, ha condiviso con il mondo intero il comunicato stampa dal titolo “Il Duca e la Duchessa di Cambridge aspettano il terzo figlio”.

“Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di annunciare che la duchessa è in attesa del terzo figlio. La Regina e i membri delle due famiglie sono entusiasti della notizia” si legge nel comunicato stampa ufficiale diffuso sui social da Kensington Palace e con cui si annuncia la terza gravidanza per Kate Middleton. William d’Inghilterra – erede al trono – e Kate Middleton sono sposati dal 2011 e hanno già due bambini, il primogenito George Alexander Louis nato il 22 luglio 2013 e la principessina Charlotte Elizabeth Diana, nata il 2 maggio 2015.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 settembre 2017