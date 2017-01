Kate Middleton fotografa provetta: premiata per gli scatti ai figli

Kate Middleton non smette mai di stupire: la Duchessa di Cambridge, regina d’eleganza e charme, è stata infatti premiata per la sua abilità con la macchina fotografica, passione che esprime fotografando soprattutto i propri figli. Dalla foto a George nel suo primo giorno di scuola sino a quella a Charlotte intenta a giocare: sono tanti gli scatti che le hanno permesso di ottenere l’importante riconoscimento.

Icona assoluta di stile, Kate Middleton è sempre più amata dagli inglesi: dopo i rumors inerenti i misteriosi cerotti apparsi più volte sulle sue mani, la moglie del Principe William d’Inghilterra è di nuovo sulle prime pagine di tutti i giornali per essere stata insignita di un prestigioso premio fotografico.

Appassionata e amante della fotografia, Kate Middleton è stata nominata membro onorario a vita della “Royal Photographic Society”, un’organizzazione culturale inglese fondata nel 1853. Il riconoscimento le è stato affidato per il suo “talento ed entusiasmo” messo nel fotografare i propri bambini, George e Charlotte. Non tutti sanno, infatti, che a Kate Middleton va anche il merito di aver “rotto” una delle tradizioni della famiglia reale che voleva un fotografo immortalare i baby principini nel giorno del primo anno di vita o del primo giorno di scuola. Kate Middleton, invece, armata di tutto l’amore di una mamma e della passione per la macchina fotografica ha deciso di scattare lei stessa quelle foto, apparse poi sui giornali di tutto il mondo.