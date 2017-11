Kate Middleton e Principe William: svelato il menu (deludente) del pranzo di nozze

A sei anni di distanza, il Daily Express ha rivelato al mondo il menu del matrimonio tra Kate Middleton e il Principe William e – nonostante le aspettative – ha deluso tutti coloro che credevano fossero state le nozze del secolo.

Nonostante la cerimonia esclusiva, l’elegantissimo abito di Kate Middleton e il costo complessivo, il matrimonio tra la Duchessa di Cambridge e il Principe William sembra aver avuto una nota negativa o, comunque, meno positiva di quanto ci si aspettasse. Stiamo parlando del menu del pranzo di nozze che, ricordiamo, si è svolto nella Sala da Ballo di Buckingham Palace dopo che la sposa si cambiò d’abito. Ma quali prelibatezze poterono gustare gli invitati?

In realtà – almeno stando a quanto affermato dal Daily Express – le portate del menu di nozze tra Kate Middleton e il Principe William furono molto poche. Il pranzo sembra essere stato costituito da sole tre portate: un antipasto a base di salmone marinato servito con granchi e scampi, un secondo piatto con selezionata carne d’agnello e un tris di dolci. Ovviamente, ogni portata era accompagnata da un vino d’eccellenza e il tutto si è concluso con un caffè ma non c’è da stupirsi se sono in molti quelli che sono rimasti stupiti dall‘esiguo numero di portate.

In copertina, Photo Credit: Wikimedia.org