Kate Middleton e il mistero dei cerotti: cosa succede alle mani della Duchessa?

I fan della bellissima Duchessa di Cambridge non si sono fatti sfuggire quella presenza fastidiosa sulle mani di Kate Middleton. La consorte del Principe William, infatti, negli ultimi anni – ma soprattutto mesi – è apparsa spesso con cerotti alle dita delle mani. Come mai?

Sul web impazzano le ipotesi inerenti i cerotti presenti sulle mani di Kate Middleton. A dare il via ai rumors è stato il Daily Mail che ha fatto notare al mondo intero come, in diverse occasioni ufficiali, la Duchessa di Cambridge si sia presentata con alcune dita fasciate da cerotti. L’ultimo “avvistamento”, almeno per ora, è quello del giorno di Natale quando Kate Middleton è stata fotografata con un cerotto al pollice sinistro.

Secondo il Daily Mail, però, è dal 2008 che sulle mani della Duchessa appaiono dei cerotti, in diverse dita e mai sulla stessa mano. In rete, comunque, c’è già chi attribuisce questo mistero ad incidenti domestici dovuti magari ai momenti di gioco con i figli. Altri, notando infine l’amore di Kate nei confronti dei felini, hanno ipotizzato possa trattarsi di poca attenzione nel coccolare i gatti. Quale sarà la verità?