Kate Middleton gossip: si fa un gran parlare della duchessa di Cambridge in queste ore, per via di una spiacevole indiscrezione apparsa sul libro Game of Crowns – Elizabeth, Camilla, Kate and the throne, appena uscito in Gran Bretagna per Simon&Schuster, scritto dal giornalista del NYT Christopher Andersen, second cui Camilla non avrebbe voluto a corte la Middleton perché a suo dire avrebbe rischiato di infangare la corona inglese.

Felicemente sposata con il principe William e madre di tre splendidi bambini, la storia d’amore tra loro non fu inizialmente facile. Tra Kate e William ci fu anche una separazione prima delle nozze: ufficialmente si parlò di una pausa di riflessione, oggi la verità. Quell’allontanamento pare in realtà fosse dovuto alle ingerenze di Camilla Parker Bawls nella loro storia d’amore. A rivelarlo è l’autorevole giornalista Christopher Andersen nel suo ultimo libro. Secondo l’autore, infatti, Camilla avversava il loro fidanzamento perché riteneva che i familiari di Kate “non fossero degni di entrare nella Famiglia Reale”. La Duchessa di Cornovaglia era riluttante all’idea di accogliere la famiglia Middleton perché Kate “è discendente di minatori di carbone e sua madre era un’assistente di volo”.

La seconda moglie di Carlo d’Inghilterra sarebbe stata dunque la vera causa della rottura tra i due fidanzati, poi però culminata nelle nozze. Camilla sarebbe stata ossessionata dai Middleton che per le umili discendenze avrebbero potuto infangare il blasone della monarchia britannica, e per queste motivazioni avrebbe fatto pressioni a William affinché decidesse di lasciarla. Il ricongiungimento tra i due nel 2011 portò al matrimonio e tutto venne insabbiato. Oggi Andersen con il suo libro ha scoperchiato il Vaso di Pandora …

