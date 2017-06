Kate Middleton criticata per il look scelto per visitare i feriti dell’attentato terroristico

Mossa sbagliata per la Duchessa di Cambridge: la bella Kate Middleton ha scontentato opinione pubblica e stampa per il look scelto per far visita in ospedale, a Londra, ai feriti dell’attacco terroristico al London Bridge. Se il completo blu con giacca accollata poteva essere un’ottima scelta è arrivato lo scivolone.

La gonna di Kate era infatti molto corta, una vera e propria gonnellina, abbinata a un paio di decolletè blu altrettanto audaci. Un outfit considerato dai sudditi eccessivamente sensuale, Kate è stata percepita come una donna che pur di mostrarsi ha approfittato della tragedia del terrorismo. Sicuramente la regina non avrà approvato questo azzardo.

Si tratta di un periodo poco felice per la Middleton che sta attraversando attacchi sotto tutti i fronti: dalle nozze della sorella che l’hanno messa in ombra, alle accuse di essere invidiosa dei principi svedesi. Ciliegina sulla torta ci sarebbero le frizioni con William, che ha deciso di non indossare la fede nuziale…