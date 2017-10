Kate Middleton, bufera “reale” in corso: la Duchessa e il Principino George criticati dai media

Dopo l’annuncio della terza gravidanza, Kate Middleton è di nuovo sotto i riflettori. Questa volta, però, non sembra esserci niente di buono all’orizzonte: alcuni deputati del partito laburista, infatti, hanno puntato il dito contro la Duchessa di Cambridge e del suo primogenito a causa delle eccessive spese.

E’ stata la deputata laburista Emma Dent Coad a dare il via alle polemiche che hanno gettato nella bufera la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, e il piccolo Principe George. Stando a quanto affermato dalla deputata, infatti, le spese della famiglia reale sarebbero eccessive, soprattutto quelle relative al guardaroba. “Quando il Principe George va a scuola, la stampa osserva i suoi maglioni e, sapete, 150 sterline per un magione è quanto spende una famiglia di quattro persone per il cibo e tutto ciò è oltraggioso e le persone sono arrabbiate per tutto ciò” – ha affermato Dent Coad in un’intervista all’Express.

La deputata non è però la sola a lamentare il costo eccessivo della vita dei reali. Il caso mediatico causato dal primo giorno di scuola del Principe George ha infatti fatto sì che il Consigliere laburista Ken Ritchie affermasse “Abbiamo avuto tutta l’attenzione dei media sull’inizio della scuola del Principe George. Non sappiamo se crescerà male come suo nonno e come suo bisnonno, oppure se sarà scialbo come sue padre. Quello che sappiamo è che a un certo punto George sarà re, a meno che non cambiamo il sistema o a meno che lui si ammali o gli accada qualcosa. Possiamo sbarazzarci di loro se non ci piacciono, con un’elezione ovviamente, non suggerisco niente di più drastico di questo”.

Photo Credit: Snapshot by Kensington Palace/Instagram