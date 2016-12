Kate Middleton bufera: al party benefico con un look giudicato “offensivo”

Kate Middleton ha presenziato a un evento di beneficenza in compagnia del marito William e del cognato Harry. Il look scelto dalla Duchessa di Cambridge, però, ha suscitato non poche polemiche in relazione al fatto che si stesse recando a dare conforto a giovani privi di qualunque speranza, soprattutto economica.

Come sempre la sua elegante figura è stata valorizzata da un abito longuette dei colori del Natale a fiorellini verdi e rossi. Si tratta di una creazione di Vanessa Seward e del costo di circa 850 euro. A impreziosire il look un paio di orecchini d’oro con pendente che non sono sfuggiti agli sguardi più critici e attenti.

Nonostante le critiche Kate, insieme a marito e cognato, si è unita ai volontari nella preparazione di casette di pan di zenzero indossando il miglior sorriso diplomatico delle grandi occasioni. La sua presenza, per alcuni giovani indigenti, è stata molto apprezzata la punto da averle regalato un bouquet di ringraziamento. Ma la polemica infuria…