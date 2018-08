Kate Middleton dieta: svelato il segreto della sempre perfetta forma fisica della duchessa di Cambridge prima, durante e dopo le sue tre gravidanze. Impeccabile e in perenne peso forma, la bella Kate a 36 anni suonati sfoggia un fisico scolpito e asciutto. Quando nel 2011 convolò a nozze con il principe William, la Middleton si preparò per l’evento seguendo il regime alimentare della cosiddetta Dieta Dukan, da quando è diventata mamma ha però cambiato abitudini a tavola.

Kate Middleton sempre in forma nonostante 3 gravidanze ravviciniate, ecco il suo segreto

Ventre piatto il suo, anche a pochi mesi dalla nascita del terzogenito, Louis. Le tre gravidanze non hanno mai affaticato il suo volto né appesantito la sua silhouette. I chili accumulati quando era incinta davvero pochi, e quei pochi la bella Kate è riuscita a smaltirli in tempi record! Ironica, quando le vien chiesto come faccia ad essere sempre in perfetta forma fisica lei sorridendo risponde: “Corro dietro ai miei figli”. Ci dobbiamo credere? Tre figli in 5 anni che l’hanno portata a cambiare regime alimentare. Durante la seconda gravidanza Kate ha sofferto di iperemesi gravidica (vomito ripetuto, con rischio di disidratazione, perdita di peso, e squilibri metabolici) e questo problema l’ha indotta a cambiare le sue abitudini a tavola. La duchessa ha infatti optato per una dieta a base di avena, avocado, frutti rossi e alimenti ricchi di vitamine e sali minerali. E dopo il parto ha continuando così, seguendo la Dieta Parker.