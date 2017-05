Kate e William intervistati dalla BBC raccontano i retroscena familiari più intimi

Dopo il matrimonio di Pippa Middleton, che aveva momentaneamente oscurato la coppia reale composta dal principe William e Kate Middleton, le cose in Gran Bretagna sono tornate nei ranghi. I protagonisti assoluti dei gossip tornano ad essere l’erede al trono e consorte. In occasione di un’intervista alla BBC la coppia regala qualche tenero scorcio di vita familiare.

Fedeli alla volontà di ringiovanire l’immagine della famiglia reale inglese i giovani sposi hanno raccontato della loro vita familiare ordinaria e privata, degli hobby che coltivano e della musica che amano ascoltare. Se vi immaginate un esercito di servitori in livrea che serve la cena alla famiglia sappiate che per loro stessa ammissione le cose non vanno proprio così: infatti Will e Kate ammettono di amare spesso, come soluzione, un comodo ordine di cibo da asporto. Non poteva mancare neppure qualche chicca riguardo ai figli della coppia.

Se i due genitori amano godersi la visione delle loro serie tv preferite, fra cui spiccano “Homeland” e “Game of Thrones”, anche Baby George ha già dei gusti ben definiti in tema di divertimento e pare che resti affascinato dal cartone Sam il Pompiere. Papà William ha dichiarato: “Sam il Pompiere desta un interesse impressionante!”. Sarà anche l’erede al trono ma George, esattamente come tutti i bambini del mondo, pensa soltanto al suo cartone animato preferito, al momento.