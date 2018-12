Kasanova offerte di lavoro: nuove assunzioni in Italia

Kasanova, la nota catena di punti vendita del settore casalingo e d’arredo, sta selezionando al momento personale da aggiungere nei vari negozi sparsi in Italia e nella propria sede. Kasanova ha avviato, infatti, una campagna di recruiting, indirizzata anche ai giovani senza comprovata esperienza alle spalle, che verranno assunti con contratti di stage.

Kasanova alla ricerca di personale: come candidarsi

Kasanova, marchio del settore casalinghi, liste nozze e articoli per la casa, nasce nel 1968 con il nome F.lli Fotana Srl grazie alla fondatrice Giannina Fontana. A seguito di un processo di trasformazione, nel 1994 Kasanova. L’amante della Casa diventa quel che noi tutti conosciamo. L’azienda inaugura quel periodo una catena di negozi in franchising, sparsi in tutto il territorio del Belpaese. Nel 2016, la società F.lli Fontana Srl è divenuta Kasanova SpA. Attualmente Kasanova, che ha headquarter ad Arcore, nella Provincia di Monza e Brianza, dove è situata appunto la sede della F.lli Fontana srl, conta oltre 350 punti vendita e più di 1700 dipendenti.

Le posizioni aperte

Ecco le figure professionali al momento ricercate in Italia:

Visual Merchandiser – Kasanova+ Torino Lagrange

Visual Merchandiser – Kasanova+ Assago

Store Manager – Kasanova – Latina

Visual Merchandiser – Kasanova+ Bolzano

Marketplace Developer

Store Manager – Kasanova Caselle Torinese

Av/Visual Merchandiser (Part-Time 30h) – Kasanova Bergamo (Bg)

Store Manager – Zona Verona (Vr)

Visual Merchandiser Di Sede – Arcore – Sostituzione Maternita’

Export Specialist

Addetto/A Vendita – Kasanova+ Varese

Stage Data Entry – Outlet Del Kasalingo

Tutor Negozi Outlet Del Kasalingo

Visual Merchandiser – Kasanova+ Lonato (Bs)

Store Manager – Kasanova – Lamezia Terme (Cz)

Visual Merchandiser – Kasanova+ Tortona (Al)

Visual Merchandiser – Kasanova – Alba

Addetto/A Vendita – Kasanova+ Lonato

Store Manager – Kasanova – Roma

Addetta/O Alle Vendite – Kasanova Asti (At)

Stage Traduttore Lingua Tedesca

E-Commerce Store Trainee

Store Manager – Co.Import – Roncadelle (Bs)

Sellout Business Analyst

Addetta/O Alle Vendite (Periodo Natalizio) – Kasanova+ Bolzano (Bz)

Store Manager – Kasanova – San Giorgio Delle Pertiche

Store Manager – Kasanova – Benevento (Sost. Maternita’)

Store Manager – Co.Import – Bologna

Addetti Vendita Appartenenti Alle Categorie Protette Zona Cuneo

Chi volesse avere maggiori dettagli su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Kasanova, alla sezione “Lavora con Noi”. Qui è possibile candidarsi compilando l’apposito form e caricando il curriculum vitae.