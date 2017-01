Juventus, al party per il nuovo logo anche Emily Ratajkowski

Tantissimi i vip accorsi ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per la festa di lancio del nuovo logo della Juventus che sarà utilizzato per tutte le manifestazioni fisiche e digitali della squadra, e verrà adottato ufficialmente a partire da luglio 2017.

Padroni di casa dell’evento, chiamato Black and White and More, il Presidente Andrea Agnelli con la compagna Deniz Akalin, Beppe Marotta, Pavel Nedved, l’allenatore Massimiliano Allegri, e alcuni dei giocatori più rappresentanti del team bianconero, come il capitano Gianluigi Buffon a braccetto con la sua Ilaria D’Amico.

Occhi puntati anche sull’attore e regista Michele Placido, lo chef Carlo Cracco, i dj Linus e Fargetta, le showgirl Martina Colombari, Federica Fontana e Federica Panicucci.

Tra tante belle ragazze a sostenere il nuovo progetto della Vecchia Signora, #2beJuventus, però, una spiccava su tutte: Emily Ratajkowski.

La modella e attrice nata a Londra ma cresciuta in California, è senza dubbio una delle celeb più sexy nel panorama social grazie ai suoi 10,6 milioni di followers su Instagram, che si diverte a stuzzicare a colpi di selfie che spesso e volentieri sono topless o senza veli.



La 25enne, famosa per il suo corpo da pin up, infatti, è conosciuta ai più per le foto hot che posta su internet, e fu proprio grazie a una di queste che fu notata e scelta per il videoclip Blurred lines (di Robin Thicke e Pharrell Williams), che la lanciò ufficialmente nello star system.