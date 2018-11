“Siamo tutti prigionieri di qualcosa”, questa la didascalia di una foto bollente che la ritrae dietro una parete trasparente a bollicine. A torso nudo, la bella Justine ci ricasca e mostra il seno davanti all’obiettivo, oltre 10mila i like allo scatto su Instagram. Non mancano i complimenti, certo, ma anche i commenti volgari al suo indirizzo. E’ più forte di lei: la showgirl americana non riesce a non mostrare le sue grazie ai fan, così sui social ogni tanto appaiono le sue foto sexy.

E’ passato davvero poco tempo da quando lei aveva rivelato che suo marito Fabrizio Cassata si sarebbe molto adirato con lei per alcuni scatti piccanti che la vedevano completamente nuda. Uno in particolare la ritraeva senza veli con la mano sulle parti intime, distesa su un prato verde e con uno sguardo ‘estatico’. Foto erotica che aveva indotto il marito a metterla di fronte ad una scelta e che per un po’ di tempo aveva causato una crisi di coppia. La rottura sarebbe stata scongiurata grazie al ‘patto della mutandina’. “Non è stato lui ad accorgersi della foto ma i suoi amici, che gli hanno detto: ‘se ha fatto una foto così, immaginati il backstage, chissà cosa avrà fatto…'”, aveva raccontato Justine, per poi replicare al marito “Che i fotografi fanno un lavoro, ed è un lavoro molto professionale”. “No, no, non ci siamo lasciati. Diciamo che dopo quell’episodio abbiamo trovato un accordo: non posare più senza mutande”. Eppure in queste ore la bella 47enne si mostra a seno nudo. Sul suo account social, Justine vanta circa 250mila follower, e visto il successo delle foto pubblicate c’è da aspettarsi che i seguaci siano destinati ad aumentare!

Justine Mattera in questi giorni ha fatto parlare di sé anche per altri motivi. L’ex moglie di Paolo Limiti ha svelato di aver avuto un rapporto molto stretto con la malattia perché il cancro in passato colpì sua sorella. Non solo, la malattia tempo fa colpì anche lei, con un tumore della pelle al viso. Justine racconta che nel 1984 le fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin curato tramite una terapia sperimentale e che ora, grazie alla ricerca, è diventata un esempio da seguire per guarire.