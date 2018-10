Justine Mattera gossip: dopo il clamore suscitato dalla foto di nudo integrale che la ritrae senza veli stesa in un prato verde con la mano che le copre le parti intime, la showgirl americana ha rivelato a “Vieni da Me” di essere in crisi con il marito, gelosissimo per quanto accaduto. “Nelle foto che pubblico sui social non si vede mai niente, ma fanno molto discutere”, ha raccontato la sexy 47enne, “Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo. Mio marito è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli”.

Il marito Fabrizio Cassata si sarebbe molto adirato con lei per quegli scatti piccanti sui social. Tuttavia via apprendiamo che la rottura tra la coppia sarebbe stata scongiurata. Non ci sarà infatti nessun addio fra Justine Mattera e il marito per le foto hot pubblicate su Instagram: la showgirl, come riportato da Leggo.it, dopo pubblicato sul suo account social, dove vanta circa 250mila follower, uno scatto che la vedeva praticamente nuda mentre era sdraiata su un prato, è stata ‘perdonata’ dal coniuge con cui avrebbe trovato un compromesso.

“No, no, non ci siamo lasciati”– ha spiegato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la bella Justine – “Diciamo che dopo quell’episodio abbiamo trovato un accordo: non posare più senza mutande”. Foto sexy, sì, dunque, ma non nudi integrali dove si intravedano le parti intime. Matrimonio salvato, per un pelo! “E’ una ferita aperta”, aveva dichiarato visibilmente preoccupata la Mattera alla Balivo qualche settimana fa, la showgirl, “siamo in crisi per colpa di quello scatto. Un attimo può mettere in questione tutta una vita insieme, la nostra famiglia con due bambini”.