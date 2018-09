Justine Mattera senza freni su Instagram, ormai lo stile è quello di Naike Rivelli: sempre più hot, sempre più nudi integrali. Parola d’ordine: sbalordire, far parlare di sé. La showgirl, ex moglie di Paolo Limiti, ha postato l’ennesimo scatto sexy e stavolta il nudo è integrale! La sua mano copre a stento le parti intime e il seno. Sguardo ‘estatico’ e un quadrifoglio le copre un capezzolo: la 46enne americana è distesa, completamente nuda, su un prato verde e a commento della foto questa frase: “Breakfast in the park”.

In splendida forma fisica, la bella Justine sfoggia un fisico asciutto e scolpito a 46 anni e con due gravidanze alle spalle. Disinibita, provocatrice, a vedere la sua gallery fotografica su Instagram ci si rende conto quanto le piaccia stupire. Le foto provocanti e le mise sexy si sprecano! Eccezion fatta per qualche critica, i commenti dei follower sono tutti positivi. Alcuni anche ironici e la invitano a spogliarsi ancora di più …

La Mattera non è nuova a post che la vedono in déshabillé, pose provocanti e atteggiamenti disinibiti e aggressivi che raccolgono migliaia di like, tanti apprezzamenti maschili (qualcuno, va detto, anche molto volgare) e immancabile qualche critica di chi reputa eccessivi ed esagerati quegli scatti, soprattutto perché fatti da una donna che, per quanto bella, è anche madre. La showgirl dal 1994 vive e lavora in Italia. Justine è nata il 7 maggio 1971 a Rockville Centre, Stato di New York, U.S.A. Dopo il primo matrimonio con Paolo Limiti, nel 2009 ha sposato Fabrizio, un imprenditore, da cui ha due figli: Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009).