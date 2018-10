Justine Mattera, le foto osè pubblicate sul profilo Instagram stanno costando molto care alla bella showgirl americana. Ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, intervistata da Caterina Balivo la sexy 47enne ha infatti rivelato di essere in profonda crisi con il marito Fabrizio Cassata, aggiungendo che i motivi dei problemi coniugali sarebbero da ricondurre proprio ai suoi scatti piccanti sui social, alcuni anche di nudo integrale. Quelle foto hanno sì fatto andare in visibilio i fan della bella Justine, ma nel contempo su tutte le furie il marito, schivo, riservato ed anni luce lontano dal mondo dello spettacolo.

“Nelle foto che pubblico sui social non si vede mai niente, ma fanno molto discutere”, ha detto lei a commento di un’immagine del suo matrimonio. Poi ha aggiunto “Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo. Mio marito è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli”.

Un fulmine a ciel sereno quello rivelato dalla sexy Justine circa il padre dei suoi figli: “E’ una ferita aperta”, dichiara la showgirl, “siamo in crisi per colpa di quello scatto. Un attimo può mettere in questione tutta una vita insieme, la nostra famiglia con due bambini”, ha detto commossa la Mattera. La foto incriminata che ha fatto discutere ed ha ferito profondamente il marito di Justine è quella che ritrae la showgirl sdraiata in un prato senza veli: la sua mano copre a stento le parti intime e il seno. Sguardo ‘estatico’ e un quadrifoglio le copre un capezzolo, la 47 enne americana è distesa, completamente nuda, su un prato verde e a commento della foto questa frase: “Breakfast in the park”. Una foto che la bella Justine ricorderà a lungo …