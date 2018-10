Julia Roberts foto senza trucco con occhialoni da vista e capelli raccolti. “Ho 50 anni, sono risoluta ma… sono stata ferita dai commenti della gente sul mio aspetto”, ha detto l’attrice di Hollywood che posa sulla cover di Harperʼs Bazaar e fa riferimento allo scatto in cui appare in versione ‘acqua e sapone’ pubblicato su Instagram la scorsa estate. Julia Roberts e il suo straripante sorriso, simbolo di femminilità, semplicità ed eleganza; la star appare sulla cover del numero di novembre di Harper’s Bazar dedicato all’audacia. Compirà 51 anni il prossimo 28 ottobre, e racconta nell’intervista al magazine riferendosi ad uno scatto senza trucco postato su Instagram mesi fa della crudeltà dei commenti di certi utenti.

Nell’intervista rilasciata a Ophrah Winfrey l’attrice, che presto debutterà in tv come protagonista di “Homecoming”, serie di Amazon Prime Video – dal prossimo 2 Novembre in Italia – e al cinema con “Ben is Back” in uscita in Italia il 2 dicembre, ha ammesso di essere rimasta basita per le critiche ricevute dopo aver pubblicato, la scorsa estate, uno scatto che la ritrae in casa mentre gioca a carte con la nipote Emma Roberts. “Quante persone si sono sentite autorizzate a commentare il mio aspetto, dicendo che stavo invecchiando male, e che sembravo un uomo. Sono sorpresa per come mi ha fatto sentire. Sono una donna di cinquant’anni e so chi sono, ma i miei sentimenti possono ancora essere feriti…”.

Insomma, molti tra il pubblico vogliono vedere le star perfette anche nella quotidianità, fintamente impeccabili come il piccolo e grande schermo gliele mostra. Non tutti apprezzano l’umana imperfezione che connota ogni individuo, star di Hollywood comprese. Né chi ha il coraggio di mostrarsi al naturale, senza artifici. Nell’intervista la Roberts ha anche parlato di audacia e capacità di far fronte alle difficoltà, della sua famiglia e del marito Daniel Moder, sposato nel 2003, e con il quale nega di essere in crisi, smentendo dunque i rumors sulla sua vita personale. “Il 4 luglio abbiamo festeggiato il nostro 16esimo anniversario. C’è ancora molta felicità racchiusa in quello che riusciamo a essere insieme”, ha detto.