Jovanotti Tour 2018: Gucci firma il look per “Lorenzo Live 2018” [Foto]

Gucci ha firmato il look di Lorenzo Jovanotti durante le ultime date del tour “Lorenzo Live 2018”. In particolare, Lorenzo Jovanotti per le ultime date del tour, che sino al prossimo 30 giugno toccherà le maggiori città italiane ed europee, ha indossato:

· Camicia in denim blu chiaro over con ricamo multicolor sulle spalle.

· Giacca a righe rosa e blu con ricami di dragoni e dettagli di cristalli sulle maniche

· Bomber blu in jersey tecnico con stelle ricamate multicolor.

· Camicia da bowling fondo bianco con stampa stelle e profili gialli.

· Cardigan in maglia ricamata allover con cristalli.

· Smoking Heritage turchese a due bottoni con risvolto a lancia in gros-grain nero e ricamo.

CREDITS: Courtesy by Leandro Manuel