Jordan Bone: beauty blogger tetraplegica fra le più influenti del mondo racconta la sua “splendida lotta”

Si chiama Jordan Bone, ha 27 anni, è bellissima nonché fra le beauty blogger più influenti del web. La vedi così, nei suoi tutorial e negli scatti che regala sul web e non puoi che pensare che la vita le abbia regalato tutte le fortune: bellezza, capacità imprenditoriale, un marito che la ama, un lavoro derivato dalla sua passione. Quello che ti manca di sapere è che Jordan è tetraplegica dall’età di 15 anni a causa di un incidente stradale che le ha lesionato il midollo spinale.

Qualche numero del successo di questa ragazza di Norfolk? 130mila follower su Instagram, quasi 170mila su Facebook, oltre 180mila su Youtube: un tesoro che in sponsor arriva a valere cifre importanti. Il marito è un nutrizionista e personal trainer con il quale condivide l’amore per lo sport. Jordan, che non può muovere le gambe né le dita delle mani, pratica moltissimi sport per tenersi in forma. E, ovviamente, cura al massimo cosmesi e look dato il suo lavoro. Forte del suo meritatissimo successo la ragazza sta per uscire con il libro “La mia bellissima lotta”.

“Mettetevi alla prova e fate qualcosa che pensate sia irraggiungibile. Se lo volete qualsiasi cosa è realizzabile. Sono ancora in grado di condurre una vita soddisfacente. Vado in palestra, pratico boxe, pesi e canottaggio, non mi faccio mancare nulla. Possiamo continuare ad avere una vita positiva, anche quando viviamo condizioni negative. Questo è un libro estremamente personale. C’è tutto sulla mia vita prima e dopo l’incidente. In esso racconto la mia infanzia, la mia adolescenza, l’incidente, il mio periodo in ospedale, il ritorno a casa, la depressione, la felicità … e l’elenco continua. Per la prima volta condivido cose che non ho mai rivelato a nessuno”. Una vera ispirazione.