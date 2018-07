Johnny Depp nuovo look: il camaleontico attore ha di nuovo cambiato aspetto, stavolta i capelli sono diventati biondo platino e gli occhi di ghiaccio, quasi trasparenti. Con un lungo cappotto e una bacchetta in mano il divo di Hollywood stavolta si è trasformato per copione. Dopo aver fatto preoccupare i fan di mezzo mondo per un eccessivo dimagrimento e il volto pallido ed emaciato, che aveva fatto temere per il suo stato di salute, Johnny Depp si è di nuovo reso protagonista di una metamorfosi. E’ apparso irriconoscibile sul palcoscenico del Comic-Con di San Diego, dove si è presentato a sorpresa mandando in visibilio il pubblico. Il divo ha infatti vestito i panni del personaggio che interpreterà in “Animali fantastici: I crimini di Grindelwald”, ovvero proprio il mefistofelico Grindewald.

Perfettamente a suo agio nei panni del “villain” creato da J. K. Rowling, Depp ha anche recitato un breve monologo, in cui ha dato prova delle sue doti attoriali.La star ha sorpreso tutti, uscendo dall’oscurità con il costume di scena e muovendo la sua bacchetta magica. Risultato? Ovazioni e grande apprezzamento del pubblico!

Un look che ha stupito i fan quello mostrato alla importante convention statunitense dove vengono presentati i migliori film e le serie tv di fine anno. L’attore è giunto alla fine del panel dedicato ad Animali fantastici 2, dove farà suoi i panni di Gellert Grindelwald, il villain della nuova saga spin off di Harry Potter. Capelli corti e biondissimi, lente a contatto blu in un occhio. “Noi che viviamo per la libertà, per la verità, è giunto il momento di alzarci e prendere il nostro giusto posto nel mondo”, ha detto recitando una battuta del suo personaggio. Ma il colpo di scena doveva ancora arrivare: qualche ora dopo di lui, ad animare il Comic-Con è arrivata l’ex moglie dell’attore, Amber Heard, per presentare il trailer di Aquaman. La cosa ha creato un po’ di stupore visto che proprio l’attrice lo aveva denunciato per violenze domestiche.