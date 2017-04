Johnny Depp ha una nuova fidanzata: ecco la super cool Lucy Boynton (foto)

Dopo il travagliato e costosissimo divorzio dalla moglie Amber Heard per il super divo Johnny Deep è già terminato il periodo di lutto. Pare infatti che l’uomo abbia letteralmente perso la testa per una giovanissima attrice britannica conosciuta proprio sul set. Si tratta della 23enne Lucy Boynton.

Biondissima, super fashion e con un visino fresco e furbo: la giovane attrice ha fatto capitolare il grande divo. A dare conferma del colpo di fulmine è il settimanale National Enquirer. “Johnny è pazzo di Lucy, e anche lei è molto felice di trovarsi al fianco dell’attore di Hollywood. Il loro è un flirt continuo. Hanno trascorso diverso tempo insieme lontani dalle scene. In molti sono convinti che fra i due ci sia una bella storia d’amore. Johnny la adora. Di lei ha detto che è la ragazza più cool che abbia incontrato in anni. Depp è convinto che la Boynton sia la donna perfetta. Non è famosa ma non gli ha mai chiesto nessun tipo di vantaggio per la sua carriera. Il loro è un amore genuino”. Queste le parole di una fonte molto vicina alla coppia.

Non resta che aspettare il prossimo red carpet per vedere se la coppia farà il grande salto e deciderà di mostrarsi al mondo.