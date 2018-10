Johnny Depp accusato di violenze domestiche dalla ex moglie Amber Heard. L’attore hollywoodiano non ci sta e si difende. “Non sono un violento, non ho picchiato Amber. Io trasformato da Cenerentola in Quasimodo…”. Il famoso attore statunitense racconta la sua versione dei fatti e respinge le pesanti accuse rivoltegli dalla collega ex moglie. “I potenti di Hollywood hanno cercato di farmi tacere ma sono pronto ad abbandonare il cinema se questa ‘cospirazione” continuerà”, ha detto l’attore in un’intervista esclusiva sull’edizione di novembre di GQ inglese. Dopo avere incassato in silenzio le pesantissime accuse, adesso il divo dice la sua.

Depp e la Heard hanno divorziato nel gennaio 2017 – la coppia convolò a nozze nel 2015 – dopo che la 32enne aveva rivelato di essere stata brutalmente aggredita da Depp nel loro attico a Los Angeles. L’attrice disse di essere stata “colpita in faccia da un iPhone che le avrebbe procurato lividi ad un occhio e alla guancia”. Adesso per la prima volta Johnny Depp racconta la sua versione dei fatti a GQ: “Fa male. La cosa che mi fa più male è essere presentato come qualcuno che non sei e che è il più lontano possibile da ciò che sono. Far male a qualcuno che ami, come una specie di bullo? No, non potevo essere io”. L’attore ha inoltre detto di aver visto la sua reputazione “crollare sotto di lui mentre il suo matrimonio fallito diventava sempre più pubblico […] La gente mi guardava in modo diverso per via delle accuse. Come una bestia e poi sono cominciate ad uscire affermazioni come: ‘E’ pazzo, ha bisogno di fare un test per la sanità mentale…”.



Il divorzio si è concluso con un accordo economico extragiudiziale di oltre 5,5 milioni dollari, a seguito del quale Depp è stato citato in giudizio dai suoi manager, che l’accusarono di aver sperperato i suoi soldi tra vizi e divertimenti. L’attore aveva replicato accusandoli a sua volta di cattiva gestione da parte del gruppo delle sue finanze. Hollywood è per lui un “vile circo” che per interesse lo ha messo a tacere. Lui però non ci sta e si dice pronto a lasciare tutto se necessario: “Un giorno la mia reputazione verrà ripristinata, io conosco la verità e la verità verrà fuori prima o poi…”.