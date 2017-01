Jimmy Kimmel come Maria De Filippi conduce quasi gratis gli Oscar 2017

Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2017, Carlo Conti ha annunciato che la sua co-conduttrice sul Palco dell’Ariston, Maria De Filippi, non riceverà nessun compenso per la sua apparizione sul Palco dell’Ariston.

Anche un altro conduttore ha svelato il suo esiguo cachet per uno degli appuntamenti televisivi più importanti del mondo.

Jimmy Kimmel ha rivelato di percepire “solo” 15mila dollari per presentare gli Oscar 2017 il prossimo 26 febbraio.

“Sapete perché? Penso sia illegale non pagare qualcuno per un lavoro”, ha detto con la sua proverbiale ironia il presentatore ospite dello show radiofonico The Kevin & Bean Show quando gli è stato chiesto perché non gli avessero proposto di farlo gratis.

“Non sono sicuro che avrei dovuto rivelare questo particolare, ma nessuno mi ha mai detto di non farlo”, ha scherzato l’omonimo presentatore del Jimmy Kimmel Live!.

Le domande successive hanno riguardato i paragoni con i suoi predecessori nel ruolo, come Chris Rock e Billy Crystal. Pare che la paga sia in linea con i colleghi, secondo Kimmel.

Ma Jimmy non ha da preoccuparsi: con il suo show guadagna 10 milioni di dollari all’anno!

Il presentatore è stato annunciato anche molto tardi rispetto al solito. Perchè? “Hanno chiesto a 14 persone e tutti hanno detto di no, poi c’ero io. Ero davvero sorpreso”.