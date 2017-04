Jeremias Rodriguez pesantemente contro Stefano De Martino: vetriolo sui social per Belen

E’ furioso il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, che sceglie di affidare ai social tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex marito della sorella, il ballerino Stefano De Martino. Non ci va affatto leggero e affonda sulla star di Amici che sarebbe colpevole, secondo Jeremias, di non difendere sui propri profili social la madre di suo figlio Santiago.

“Non lascerei mai incolpare la madre di mio figlio con ACCUSE false (scontato sta fare/creare situazioni apposta per far parlare la gente). Fondamentalmente perché il MALE principale lo starei facendo al mio proprio figlio“. E’ chiarissimo, con questa frase, che il riferimento non possa minimamente essere frainteso. Il giovane condisce il suo sfogo con frasi particolarmente “ardimentose”: “Raccontatela come ca*zo volete. Piuttosto di misurarsi il caz*o bisogna misurarsi il cuore. Basta guardare la faccia del bimbo per capire quanto è amato e felice“.

Non sono mancate ovviamente valanghe di reazioni da parte dei follower: scissi tra coloro che difendevano De Martino e coloro che, invece, reputavano giusta la presa di posizione tanto radicale di Jeremias. Al momento il diretto interessato non ha commentato, si attendono sviluppi social.