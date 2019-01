Jennifer Lopez o meglio conosciuta come J.Lo, fa impazzire i fan con una foto postata tre giorni fa. La cantante si mostra senza trucco, con il viso pulito e una pelle a dir poco perfetta. Né un velo di mascara o fondotinta, J.Lo a 49 anni è bella anche acqua e sapone. La foto conta più di 2 milioni di likes e i commenti belli dei fan come “Sei bellissima senza trucco”.

Un fisico senza filtri J.Lo

Jennifer Lopez può permettersi foto senza filtri, viso perfetto e addominali scolpiti. La cantante e attrice sudamericana ha un volto stupendo che resterà per sempre nella storia del cinema, della musica, della cultura contemporanea, pop e non solo. Non era la prima volta che Jennifer postava foto senza ritoccarle, ma quale sarà il suo segreto? A vederla sembra che il tempo per Jennifer Lopez non passi mai, soprattutto quando la cantante condivide foto che la ritraggono in costume. Il merito non è solo di Madre Natura, certo, ma anche del duro allenamento a cui l’attrice si sottopone ogni giorno. Per la cronaca, Jennifer ha due personal trainer che la seguono con allenamenti completamenti diversi. A Los Angeles la cantante si fa seguire dalla personal trainer delle star Tracy Anderson, che è famoso per il suo metodo. Insieme lavorano sul ‘core’, che garantisce alla diva il suo corpo tutto curve, con esercizi per la parte bassa e con i pesi per la parte alta. Insieme poi fanno kickboxing, circuit training o HIIT. A New York invece, David Kirsch, che usa molto la palla per incrementare esercizi come crunch o gli ‘spider man push up’, lavorano contemporaneamente braccia, petto, addominali e gambe. Insomma il segreto di Jennifer sembra essere vita regolare e tanto allenamento.

Curare la pelle come J.Lo

Per mantenere la pelle giovane e idratata, Jennifer Lopez applica la protezione solare tutto l’anno, deterge regolarmente il proprio viso anche sottoponendosi a trattamenti specifici e, segreto che tutte le donne dovrebbero far proprio, l’attrice non dimentica mai di struccarsi accuratamente, come abbiamo notato ultimamente dalle foto. Ma non solo, l’alimentazione sana è un altro elemento per evitare impurità sul viso. Negli anni Jennifer Lopez ha fatto numerose diete ,l’ultima è stata la cosiddetta dieta dei 22 giorni, ma in realtà il segreto del fisico mozzafiato della stella americana è il mangiare sano. L’attrice non rinuncia mai ai cibi organici, alle verdure e alle proteine, anche sottoforma di integratori alimentari, visto che la stessa Jennifer Lopez è partner di BodyLab, azienda produttrice di integratori.