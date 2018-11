Qatar, pioggia di milioni per la pop star Celebrità 11 Jennifer Lopez gossip: cachet da capogiro per la pop star che si è esibita in Qatar. La bellezza di 2 milioni di dollari per 20 minuti di show. E non solo: per garantirsi la presenza di JLo, gli organizzatori dello spettacolo avrebbero dovuto sborsare un altro milione di dollari per pagare alla diva jet privati, alberghi di lusso e altre spese varie. Jennifer Lopez quanto ha guadagnato per spettacolo di 20 minuti: cachet stellare. Breve show in, pioggia di milioni per la pop star

L’affascinante 49enne, conti alla mano, ha guadagnato 100mila dollari al minuto, ovvero circa 88mila euro. In Qatar l’artista amata in tutto il mondo, icona di bellezza, attrice e cantante, si è esibita al Doha Festival City Mall. La cantante newyorchese, tra i maggiori esponenti del pop latino commerciale, è stata infatti invitata in qualità di guest star ad un prestigioso evento privato nell’emirato. Venti minuti di spettacolo, i suoi, ben retribuiti: una breve performance all’apertura di un centro commerciale di lusso e un incontro con i fan. Prima di incontrare i fan, Jennifer Lopez si è resa disponibile per una breve sessione di domande e risposte su temi a lei cari come i diritti delle donne. Così JLo ha battuto il primato di Cristiano Ronaldo, che guadagnò 1 milione di euro per un pomeriggio di ‘lavoro’. In quel caso, era il 2013, CR7 era in servizio per una compagnia telefonica araba e dovette girare lo spot, fare autografi ai fan e qualche foto.