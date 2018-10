Jennifer Lopez gossip news: la splendida cantante e attrice sempre più sexy a 49 anni. Dopo le foto di questa estate che la immortalavano in costume da bagno più in forma che mai, in queste ore possiamo ammirare la pop star in una foto patinata che mette in risalto il suo fascino immortale.

Sontuosa Jennifer Lopez in Valentino: che spettacolo!

La star ha conquistato tutti con un nuovo nude-look a dir poco strepitoso e che solo chi ha un fisico statuario come il suo può permettersi. A 49 anni, le sue splendide curve vengono valorizzate da un abito Haute Couture verde glitterato di Valentino, indossato da JLo in occasione di uno shooting del fotografo Anthony Maule per il magazine InStyle. Ovazione per l’artista, che su Instagram incassa anche i complimenti su Instagram dello stilista Pier Paolo Piccioli. Il modello del vestito è ‘a pannello’, e la cantante lo indossa portando ai piedi un paio di sandali dorati con taco vertiginoso. Sotto il vestito, niente.

Jennifer Lopez: il segreto della sua bellezza

Sembra un sipario il vestito griffato Valentino, un sipario che svela lo spettacolo che è il fisico scolpito di Jennifer Lopez. E che due gravidanze non hanno minimamente intaccato, grazie anche alla tenacia della star sempre molto attenta alla linea e super sportiva. L’attività fisica costante è infatti la sua alleata di bellezza. Gran parte del merito è anche del compagno Alex Rodriguez, ex campione di baseball, e suo grande fan, che l’aiuta negli allenamenti. Jennifer ha infatti raccontato che ama allenarsi con lui al mattino presto, ma si fa anche seguire da due personal trainer.