Due cuori e una capanna, un tempo si diceva. Oggi il detto non vale più, o meglio ancora non conta per le celebrità. Le star si stancano di un appartamento extra lusso, figuriamoci di un riparo fatto di frasche, canne e paglia. Lo sa bene, Jennifer Lopez, la cantante conosciuta ai più col soprannome di J.Lo, che ha deciso di mettere in vendita l’immenso appartamento nel cuore di Manhattan a New York, acquistato meno di un anno fa. Era soltanto la scorsa primavera, la pop star aveva deciso di comprare casa assieme all’adorato compagno Alex Rodriguez.

Per festeggiare il loro grande amore la coppia aveva preso questo splendido gioiellino, pagando 15 milioni di dollari. Ora J.Lo e Alex Rodriguez rivenderebbero quello stesso appartamento, situato nel grattacielo lussuoso di Manhattan 432 Park Avenue, a 17 milioni di dollari, con l’intento quindi di guadarne almeno due. Parliamo di 370 metri quadrati. A rendere davvero speciale la casa extra lusso di Jennifer Lopez non solo la vista mozzafiato, ma i servizi del grattacielo, disegnato dall’archi star Rafael Viñol. Qui si trova, infatti, un ristorante privato, una sala biliardo, un cinema, la piscina coperta e una biblioteca.

Siete interessati? Beh, il nido d’amore che J.Lo aveva scelto è davvero delizioso e soprattutto molto ampio, un ambiente luminoso, oltre che confortevole. L’appartamento è composto da tre grandi stanze da letto, che si affacciano direttamente su Manhattan (la divisione di New York più popolata, caratterizzata da negozi e dai più importanti centri finanziari della città e naturalmente la posizione ha la sua importanza nel prezzo finale!), soggiorno e cucina, caratterizzati da un design minimal in legno, che fa da contrasto ai marmi bianchi venati in grigio, che ricoprono i quattro bagni.

Davvero, una perla. Abitare qui sarebbe davvero un sogno, una splendida opportunità. Un’occasione che Jennifer Lopez si lascerebbe sfuggire senza rimpianti, sempre per amore: secondo i rumors la cantante, infatti, avrebbe intenzione di trasferirsi a Los Angeles con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, questi sarebbe alla ricerca di una casa più spaziosa. De gustibus.