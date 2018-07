Jennifer Lopez compleanno: la pop star di origine portoricana tra le più amate al mondo, lo scorso 24 luglio ha compiuto 49 anni. Per festeggiare JLo ha invitato parenti e amici alle Bahamas, per un mega party. C’era la sua famiglia allargata al gran completo: il fidanzato Alex Rodriguez, il manager Benny Medina e i due figli di Jennifer, Max ed Emme, nati dal matrimonio con Marc Anthony. Presenti anche le figlie del compagno, che hanno un ottimo rapporto con la ballerina, attrice e cantante americana. Splendida, il 24 luglio si è mostrata così su Instagram: “Situazione compleanno… sì“. Micro bichini, addome scolpito e fisico tonico e scolpito dal lavoro in palestra, J Lo ha condiviso uno scatto in cui la vediamo in bikini, mentre, insieme a parenti e amici, regge una bottiglia di champagne.

Ma questo non è l’unico scatto pubblicato dall’artista sul suo Instagram. Ce ne sono degli arti che la ritraggono durante i festeggiamenti, la sera. ai più curiosi non è sfuggito l’anello che J Lo portava al dito: un maxi e meraviglioso Cartier tempestato di diamanti all’anulare. Un gioiello da 173.000 dollari (circa 200mila euro!) in oro bianco, diamanti, smeraldi e onice. Chissà se si tratta del regalo ricevuto dal suo fidanzato …?

Alex Rodriguez è stato sposato con la psicologa Chynthia Scurtis, da cui ha avuto due figlie. Nel 2009 ha avuto una relazione con l’attrice Kate Hudson, poi con l’attrice Cameron Diaz, interrotta nel 2011. Jennifer Lopez ha invece alle spalle già tre matrimoni. Nel 1997 sposò il cameriere cubano Ojani Noa, nel 2001 il ballerino Cris Judd. Ricordiamo tutti la love story, alquanto turbolenta, con l’attore Ben Affleck. Poi è arrivato il matrimonio con Marc Anthony, cantante e attore statunitense. La coppia ha avuto due gemelli, Maximilian David e Emme Maribel, nati il 22 febbraio 2008 a New York. Legame naufragato, che ha portato la divina J Lo ad una relazione con il ballerino e coreografo Casper Smart, e poi con l’attuale compagno, Alex Rodriguez.